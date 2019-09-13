شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء أبطال الحكاية الخامسة "مين طفى النور" بـ"نصيبى وقسمتك 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان كريم قاسم إلى أسرة مسلسل "نصيبى وقسمتك" ليصبح أحد أبطال الجزء الثالث، حيث يقوم بتصوير مشاهده حالياً فى أحد فنادق صلاح سالم، ضمن أحداث المسلسل على أن تكون هى الحكاية الخامسة التى تحمل عنوان "مين طفى النور"، من ضمن أحداث العمل أثناء عرضه، والتى تتضمن خمس حلقات كعادة المسلسل الذى يتضمن حكايات منفصلة كل منها تصل إلى خمس حلقات تعرض أسبوعياً.

وتقدم دور البطولة النسائية أمامه خلال الأحداث الفنانتان سهر الصايغ وملك قورة، للمخرج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين.

وانتهى صناع المسلسل من تصوير أول 4 حكايات الأولى "براد شاى بطولة هبة مجدى وهانى عادل وعبير صبرى، والثانية "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد وإخراج مصطفى فكرى، التى تعرض حاليا على قناة on e، والثالثة "اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم وإخراج مصطفى فكرى، والرابعة بعنوان "بدلة جديدة" بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وإخراج محمد جمعة.

واعتمدت أحداث الجزء الثانى من "نصيبى وقسمتك" على منافشة القضايا التى تخص المرأة، قام ببطولة الحكايات كل من درة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مى سليم، مريم حسن، ريم مصطفى، شيرى عادل، هنا شيحة وإخراج مصطفى فكرى، أكرم فريد، رامى رزق الله، أحمد صالح، سيف يوسف.



