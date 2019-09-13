طلاق إمارات رزق من زوجها حسام جنيد

أعلنت الممثلة السورية إمارات رزق انفصالها عن زوجها المطرب السوري حسام جنيد.

وقالت إمارات في تعليق عبر مواقع التواصل الاجتماعي : ابغض الحلال عند الله الطلاق.. بس تم بيني وبين حسام.. بتمنى التوفيق لأبو وطن، وانشالله تكون الحياة الجاي أحسن إلي والو بتمنى بعد هالبوست ما يصير بعدها أي اسئلة او تعليقات عن هالموضوع... واللي بيجي من الله يا محلاه".

يشار إلى أن لحسام وإمارات طفلان هما " وطن " و " إحساس " من زواجهما الذي تم في العام 2013 وشهد العديد من الأخبار التي رافقت إنفصالهما اكثر من مرة .

من جهة أخرى و على الصعيد الفني لم تعلن عن إمارات عن جديدها للموسم الدرامي المقبل 2020 .

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