بالصور: نادين نجيم تحتفل بعيد ميلاد ابنها

احتفلت الممثلة نادين نجيم بعيد ميلاد ابنها جيوفاني الخامس، ونشرت صورتين خبأت في إحداها وجه ابنها بينما تركت وجه الطفل ظاهراً في صورة أخرى.
من جهة ثانية، تشارك نادين كضيفة شرف في معرض الشرق الأوسط للأزياء الذي سيقام في السفينة العائمة في دبي، بحيث ستحضر في اليوم الأول في 21 أوكتوبر المقبل، مع نخبة من مصممي الأزياء وشركات العناية بالجمال.
يبقى أن نذكر أن نادين تحضر لمسلسل جديد يجمعها بالممثل قصي خولي لرمضان 2020، ومن المقرر أن يبدأ التصوير أواخر العام الجاري.
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