سيرين عبد النور تنشر صورة جديدة لابنتها تاليا

تقضي الفنانة سيرين عبد النور إجازة في أنطاليا في تركيا، مع زوجها فريد رحمة وابنتها تاليا وابنها كريستيانو. سيرين التي تتحفظ على إظهار وجه ابنتها في الصور، نشرت صورة لتاليا في حضنها وعلّقت عليها قائلة "ما في كلمة بتوصف اديش بحبها شوفولي هل الغمرة هي وعم تتفرج على استعراض... اما تنسيق الالوان ساقبت على فكرة هلق انتبهت". إقرئي أيضًا: مصالحة نادين نجيم وسيرين عبد النور Advertisements سيرين وتاليا يذكر أن سيرين انتهت مؤخراً من تصوير مسلسل "ديفا" الذي سيعرض على منصة "شاهد"، وتستعد لعمل رمضاني مع شركة "إيغل فيلمز" لم تتّضح معالمه بعد. إقرئي أيضًا: سيرين عبد النور وسلافة معمار تطويان صفحة الخلافات

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