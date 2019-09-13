بالصور: نانسي عجرم في إجازة على الشاطىء آخر أيام الصيف

تستغل الفنانة نانسي عجرم آخر أيام فصل الصيف، للقيام برحلات خاصة، وقضاء الوقت مع عائلتها، قبل دخول ابنتيها ميلا وإيلا إلى المدرسة، وقبل استئناف تصوير برنامج "ذا فويس كيدز". إقرئي أيضًا: معتصم النهار مع هيفاء وهبي في فيلمها الجديد Advertisements وكانت نانسي قد قضت صيفاً حافلاً، أحيت حفلات في أكثر من بلد عربي، من المملكة العربية السعودية، إلى الإمارات، وسلطنة عمان، فضلاً عن دول المغرب العربي والأردن، كما انشغلت بتصوير حلقات تجارب الأداء من برنامج الأطفال الذي سيجمعها بكل من محمد حماقي وعاصي الحلاني. إقرئي أيضًا: مها أبوعوف: هؤلاء صدمونا بعد وفاة عزت أبوعوف وقد اختارت نانسي السفر للقضاء إجازة على شاطىء البحر، وقامت بنشر صورتين لها، قبل أن تعود إلى لبنان وتبدأ بالعمل على إطلاق كليب جديد.

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