معتصم النهار مع هيفاء وهبي في فيلمها الجديد

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إنضم النجم السوري معتصم النهار الى فيلم هيفاء وهبي الجديد "عقد الخواجة" بعد أن كان قد أعلن قبل عدة أيام انضمام النجم المصري أحمد الفيشاوي الى الفيلم نفسه.
وشكلت مشاركة معتصم النهار مفاجأة للجمهور، خصوصاً وأنها التجربة الأولى له في السينما المصرية.
ويحظى معتصم النهار بشعبية واسعة في مصر وتمت إستضافته في أكثر من برنامج، بعد أن لفت أنظار المصريين اليه في المسلسل الرمضاني" خمسة ونص" الذي حظي بنسبة مشاهدة عالية جداً في مصر.
فيلم هيفاء الجديد هو الإنتاج الأول المدير اعمالها محمد الوزيري، أما إخراجاً فهو يحمل توقيع محمد حماقي في أول تجاربه الإخراجية أيضاً.
ونشر معتصم النهار مقطع فيديو يجمعه بهيفاء ومحمد الوزيري والمخرج محمد حماقي، أعلن فيه عن إنضمامه إلى فيلم "عقد الخواجة"، معبراً عن إعجابه بجمال هيفاء و سعادته بتواجده إلى جانبها في عمل واحد.
فيلم "عقد الخواجة" من نوع الأكشن والإثارة، ويشكل عودة هيفاء وهبي إلى السينما المصرية بعد غياب 5 سنوات، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقي.
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