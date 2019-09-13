مراد دالكيتش يكشف قصّة أغنية كتبها لـ هاندا أرتشيل

كشف الممثل والمغنّي التركي مراد دالكليتش أنّه كتب أغنية Müjgan لحبيبته الممثلة هاندا ارتشيل خصيصاً.

وقال في تصريح له "العام الماضي أردت إصدار ألبوم جديد، لكنّي لم أتمكّن من كتابة أغنية بأي شكل من الأشكال".

وتابع "في يوم نظرت إلى هاندا وهي نائمة، إنها تنام بشكل جميل جداً، فتأملت غمازتها و رموشها، وألهمت في تلك اللحظة وكتبت الأغنية".

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وكان مراد قد كتب لهاندا على "انستقرام" "منذ اللحظة التي رأيتك بها كان يجب أن أغني جميع الأغاني الجميلة لك.

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تحية لعشرات الأغاني التي كتبتها وسأكتبها لك".

وكان مراد وهاندا قد بدآ علاقتهما قبل سنتين، بعد مرور 4 أشهر على طلاق مراد من الممثلة ميرفي بولغور، إلا أنّهما انفصلا العام الماضي، بعد تأزم حالة والدة هاندا الصحية، وبعد وفاة والدتها، عادت هاندا إلى مراد، بعد أن لقيت منه الكثير من الدعم والمساندة.