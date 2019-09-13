بالصور: توبا بويوكستون وحبيبها يكذّبان شائعة انفصالهما

بعد انتشار شائعة انفصال الممثلة توبا بويوكستون عن حبيبها أوموت أفيرجان، ظهر الثنائي معاً يوم أمس الخميس وهما يتسوّقان في أحد المحال المخصّص للتصاميم المنزليّة في اسطنبول.

وقد التقطت الكاميرات صورهما وهما خارجين من المحل، إلا أنّهما رفضا الرد على التساؤلات حول ما قيل عن انفصالهما، كما رفضا الحديث عن مشروع زواج قريب، رغم أنّ تسوّقهما لمنزلهما يوحي بأنّهما يستعدان للانتقال إلى القفص الذهبي.

وكانت صحف تركية قد أكدت قبل أيام، أنّ أوموت تورّط في شجار مع أحد زبائن شركته، وقام بضربه ثم هرب إلى باريس خوفاً من مقاضاته، في استعادة لشجاره مع مصوّر قام بالتقاط صورٍ له مع توبا في بداية علاقتهما، حيث قاما بضربه وكسر كاميرته ودخل على إثر الشجار إلى السجن لأيام.

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كما كانت الصحف نفسها قد نقلت أنّ توبا تشاجرت مع أوموت في الطائرة أمام الركاب، ولم يعرف سبب الشجار، وسمعت توبا تقول "لقد سئمت منك".

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يذكر أن توبا وأوموت يرتبطان بعلاقة حب منذ سنتين، ولم يتحدّثا بعد عن قرار الزواج في الإعلام، وقد اشتريا في شهر أغسطس الماضي، منزلاً في باريس التي تعشقها توبا، وسبق أن تزوّجت فيها من الممثل التركي أونور صايلاك والد ابنتيها توبراك ومايا والذي انفصلت عنه قبل علاقتها بأوموت بوقت وجيز.