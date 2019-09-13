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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
التقطت عدسات الباباراتزي الفنانة التركية توبا بويوكستون الشهيرة بـ«لميس» في أحدث ظهور لها مع حبيبها رجل الأعمال التركي أوموت أفيرجان في أحد مراكز التسوق التجارية بإسطنبول.
توبا وحبيبها رفضا الإجابة على أي سؤال من أسئلة الصحفين، وغادرا المكان سريعاً، بينما انتشرت صوراً لإطلالة توبا بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و اصبحت مصدر للسخرية بسبب حذائها الأسود، والذي نسقت معه جوارب قصيرة من نفس اللون، حيث وصف الكثيرون من النشطاء الحذاء بالرجالي، مشددين على أن سرق الكثير من أناقة فستانها.
يُذكر أن توبا بويوكستون بدأت في مواعدة أوموت أفيرجان الذي يصغرها بحوالي 7 سنوات بعد أيام على طلاقها من زوجها السابق، الفنان التركي أنور صايلاك، الذي انفصلت عنه يونيو 2017 بعد 6 سنوات زواج اثمرت عن التوأم «مايا وتوبراك» 19 يناير 2012.
من ناحية أخرى، بدأت توبا بويوكستون في تصوير مسلسلها الجديد «النهضة العثمانية» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان التركي جيم يغيت أوزوم أوغلو، وهو العمل الذي تتعاون فيه مع شبكة Netflix العالمية، كما أنه المسلسل الذي تعود به إلى جمهورها بعد آخر أعمالها «جسور والجميلة» الذي شاركت في بطولته أمام النجم التركي كيفانج تاتليتوج.
كانت هذه تفاصيل خبر حذاء توبا بويوكستون يثير سخرية النشطاء في أحدث ظهور مع حبيبها.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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