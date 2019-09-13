هل وقع أنجين أكيوريك في حب هذه الفتاة؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تتردد شائعة قوية خلال الفترة الحالية في الوسط الفني التركي والإعلامي، حول وجود قصة حب جديدة في حياة النجم التركي أنجين أكيوريك الشهير بـ«كريم».

بطلة القصة هي مصممة الأزياء الشابة نيفبهار دويوران، وقيل إن علاقتهما العاطفية اشتعلت بعد فترة قصيرة من معرفتهما ببعضهما من خلال أصدقاء مشتركين، حيث يلتقي الثنائي بالأناضول بعيداً عن الأنظار، كما أنهما يحرصان على عدم التواجد بالأماكن العامة معاً حتى لا يقعان فريسة سهلة لكاميرات الباباراتزي.

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هذه الشائعة ليست الأولى من نوعها في حياة أنجين العاطفية، حيث سبق واثيرت شائعات حول ارتباطه بالفنانة التركية توفانا توركاي خلال مشاركتهما في بطولة مسلسل «العشق الأسود» أمام الفنانة التركية توبا بويوكستون، كما ترددت شائعة أخرى حول ارتباطه عاطفياً بالنجمة جانسو ديري، وهو ما نفاه بطل مسلسل «فاطمة» بعد ذلك.

من ناحية أخرى، يستعد أنجين أكيوريك لتصوير مسلسله الجديد «ابنة السفير» الذي سيشارك في بطولة أمام النجمة التركية نسليهان أتاغول، على أن يتقاضى أجراً يصل إلى 200 ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة، في الوقت الذي ستتقاضى فيه نسليهان 140 ألف ليرة تركية عن الحلقة، ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل في الاسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل على أقصى تقدير.

«ابنة السفير» من تأليف عائشة أريلماز ونهير أردام، ومن إخراج ايمره كاباكوشاك، وهو إنتاج مشترك بين NGMedia وO3 Medya، ومن المقرر عرضه عبر شاشة ستار التركية.

يُذكر أن مسلسل «حتى الممات» كان آخر عمل درامي لأنجين، وقد شارك في بطولته أمام الفنانة التركية فهرية أفجان، كما عرض له مؤخرًا فيلم «حب واحد وحياتين» في دور العرض السينمائي بتركيا، والذي قام ببطولته أمام النجمة بيرجوزار كوريل الشهيرة بـ«القاضية فريدة».