ميرت فرات يحتفل بعيد زواجه الأول.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان التركي ميرت فرات بعيد زواجه الأول من أديل فرات، وفاجأ متابعيه بنشر صورة جديدة من حفل زفافهما.

ميرت غازل زوجته بتعليق على الصور، كتب فيه: «حبيبتي، دع حياتنا تمر كالسنة الأولى لنا، مليئة بالحب والسعادة»، حيث تلقى النجم التركي سيلاً من تهاني الفانز وأصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني، متمنيين له حياة زوجية مليئة بالحب والسعادة الأبدية.

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يُذكر أن ميرت فرات احتفل بزفافه على أديل سبتمبر 2018، وسط حضور نخبة من ألمع نجوم تركيا بالإضافة لأصدقاء وأسرتي العروسين، وذلك بعد فترة خطبة قصيرة استمرت لشهرين فقط، حيث دخل ميرت في علاقة عاطفية مع أديل بعد شهور على انفصاله عن الفنانة التركية هاندة دوغان ديمير، في الوقت الذي سبق وارتبطت فيه أديل فرات بعدة علاقات عاطفية بمشاهير من المجتمع التركي، أبرزهم، النجم كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند»، لاعب كرة القدم أردا توران، وكان آخرهم النجم التركي أنجين أوزتورك الشهير بـ«الأمير سليم».

من ناحية أخرى، كان مسلسل «جرائم صغيرة» آخر عمل درامي شارك ميرت في بطولته أمام جوكتشا بهادر و اسليهان غوربوز و تولين أوزان وبادي ابشجيل.