رد أصالة على «بلوك» أحلام

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
علقت الفنانة السورية أصالة، على بلوك الفنانة الإماراتية أحلام، لها خلال الأيام الماضية، والهجوم الذي تعرضت له منها.
أصالة، قالت إنها تحب أن يعرف الناس حقيقتها بأخطائها وعلى طبيعتها وبطيبتها ومحبته، وذلك دون أن يفرق معها رأي البعض.
وأضافت بطريقة ساخرة خلال لقائها في برنامج “معكم منى الشاذلي”، والمذاع عبر فضائية cbc: “أنا من يومها لا أنام حتى انظري إلى ملامح وجهها مرهقة جدا”.
وتابعت: “لقد تحسنت كثيرًا عن ذي قبل وماسكة نفسي لدرجة أنني متضايقة، لأنني في البداية كنت أرد الكلمة كلمتين”.
وعن “بلوك”، الفنانة الإماراتية أحلام، قالت” :”إنها لم ترد عليها ببلوك هي الأخرى ببلوك عليها، لأن أحلام عصبية ومتضايقة، ومحبينا كتير وكلنا بنغلط وممكن أنا اللي غلطانه لأني سريعة التفكير والرد، وأتصرف على طبيعتي بزيادة عن اللازم، وبالتالي فإن أخطائي غير الناس التي تفكر والرزينة، لدرجة أنني أكتب كلمات وأفوجئ بنفسي ولذا اعتذر”.
يذكر عن الفنانة الإماراتية أخللم، كانت قد شنت هجوما حادا على أصالة ووصفتها بالمنافقة، وأن ردها الوحيد عليها هو البلوك.
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