خالد سامي يتعرض لأزمة صحية وينقل للمستشفى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان السعودي خالد سامي لأزمة صحية شديدة نقل على إثرها مستشفى الحرس الوطني بالعاصمة السعودية الرياض.

الكاتب المسرحي مشعل الرشيد، أعلن هذا الخبر الحزين لجمهوره، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”، وطالب جمهوره بالدعاء له.

الرشيد كتب: “يرقد حالياً الفنان والممثل القدير خالد سامي بمستشفى الحرس الوطني في الرياض وتحديدًا في الدور السابع جناح 49 غرفه 1، دعواتكم له بالشفاء العاجل”.

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وكان الفنان السعودي خالد سامي قد تعرض في شهر مايو الماضي لأزمة صحية شديدة، نقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات الكبرى.

وقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان السعودي، وهو راقدا على سرير المرض في غرفة العناية المركزة، وكان غائبا عن الوعي.

وخالد سامي أحد الممثلين السعوديين الذين شاركوا في الدراما المصرية منتجاً وممثلاً، وهو حاصل على شهادة الماجستير في الإخراج من جامعة “كلورادو” بأميركا، ويعتبر من نجوم الحركة الفنية السعودية في الدراما والإنتاج، ومن أعماله أمام فردوس عبد الحميد مسلسل “النوة”.

وخالد سامي اشتهر بأدواره الكوميدية، وهو أحد نجوم مسرحيتي “تحت الكراسي” و”عويس التاسع عشر” في الثمانينات التي شاركت في عدد من المهرجانات، كما شارك في مسلسل “واي فاي”.