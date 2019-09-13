سامو زين يكشف سر اللوك الغريب الذي ظهر به مؤخرا.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

صدم الفنان السوري سامو زين جمهوره مؤخرا بمقطع فيديو حديث له، ظهر فيه بلوك غريب، حيث ظهر بعدما قام بتغيير لون شعره وصبغه باللون الأصفر.

الفنان السوري كشف سر اعتماده هذا اللوك الغريب، حيث أكد أنه من أجل عمل فني جديد سيشارك به، حيث قال: ” قريباً البدأ في تصوير فيلم #المفتاح.. اتمني من الله أن ينال علي إعجابكم”.

وعن الضجة التي أثارها اللوك الجديد، كتب، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”: “يعني أغير لون الشعر الدنيا تتقلب ربي يبارك فيكم ويحفظكم محبتكم غاليه عندي . ربي يدوم المحبه والإحترام”.

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وكان عدد كبير من جمهور الفنان السوري قد عبروا عن عدم إعجابهم باللوك الجديد، وأكدوا أن الشعر الأسود يليق به أكثر، فيما عبر البعض الآخر عن إعجابهم بإطلالته، وتكهنوا أن يكون اعتمد هذا اللوك من أجل عمل جديد.

وكان الفنان السوري سامو زين قد طرح منذ عدة أيام أحدث أغنياته التي حملت اسم “قولي قولي”، عبر قناته الرسمية على موقع Youtube.

وأغنية “قولي قولي” من كلمات إسماعيل الأبرص، وألحان سامو زين، وتوزيع كرم عادل.