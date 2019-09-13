فضل شاكر يطرح أغنية جديدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم والمطرب اللبناني فضل شاكر، لطرح أغنية جديدة بعنوان “يا ترى” على يوتيوب، وهى من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد يوسف وتوزيع زاهر ديب.

ومن جانبه قال مؤلف، في تصرحات صحفية، أنه سعيد جدا بالعمل مع فضل شاكر، لأنه فنان كبير وموهوب جدا وإحساسه قوى من خلال تقديم الأغانى، والعمل معه نجد حاله الكيمياء المشتركة، والأغنية باللهجة اللبنانية، معربا عن أمنياته أن تنال الأغنية وقت طرحها إعجاب الجمهور بمختلف أنحاء الدول العربية.

وكانت آخر أعمال فضل شاكر هى أغنيته الجديدة “حبيتك”، عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “يوتيوب”،والأغنية من كلمات محمد رفاعي، وألحان على أباظة، توزيع على أباظة، وهما نفس فريق عمل أغنيته السابقة “مع السلامة”، والتى قام بطرحها مطلع يناير الماضي.