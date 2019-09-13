رسائل رومانسية متبادلة بين حمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح في عيد زواجهما

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

وجه الفنان المصري حمدي الميرغني رسالة رومانسية لزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح، احتفالا بعيد زواجهما الثاني.

حمدي نشر صورة جمعته بإسراء من حفل زفافهما، على حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”، وعلق عليها قائلا: “الحمدلله أن ربنا كتبك من نصيبي الحمدلله عدي سنتين علي جوازنا عيشنا فيهم كل لحظه مع بعض فرح وحزن وضحك وشغل ولعب وسفر”.

وأضاف: “الحمدلله أننا انهارده بنفتكر يوم جوازنا واحنا مع بعض وان شاءالله كل سنه نفتكره واحنا مع بعض ربنا يخليكي ليا يا صاحبتي وحبيبتي ومراتي وبنتي.. بحب يوم فرحنا أووووي وبحب كل يوم معاكي بحبك”.

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ومن جانبها، وجهت الفنانة إسراء عبدالفتاح أيضا رسالة رومانسية لزوجها، قائلة: “كل يوم بحمد ربنا انه خلاني مراتك و من نصيبك ... كل سنة و انت حبيبي”.

وكان الفنان المصري حمدي الميرغني والفنانة إسراء عبدالفتاح قد احتفلا بزفافهما في شهر إبريل عام 2017، وأقاما حفل زفاف كبير بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور عدد كبير من الفنانين، وعلى رأسهم نجوم “مسرح مصر”.