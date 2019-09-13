أكرم حسني يتلقى هدية رومانسية من زوجته احتفالا بعيد ميلاده.. شاهدها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقى الفنان المصري أكرم حسني هدية رومانسية مميزة من زوجته “لميس” احتفالا بعيد ميلاده.

أكرم استعرض الهدية من خلال صورة نشرها، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، والتي كانت عبارة عن عدد من السلال لأنواع مختلفة من الورود الحمراء والبيضاء، بالإضافة إلى صندوق هدايا مكتبية احتوى على ‏نموذج مصغر لكاميرا تصوير سينمائي، وعدد من العرائس المتنوعة.‏

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الفنان المصري عبر عن سعادته الشديدة بهذه الهدية، حيث أرفق الصورة بتعليق قال فيه: “أحلى هدية عيد ميلاد من مراتي ربنا يحفظهالي، هي وأولادي”.، وقد حازت الهدية على إعجاب جمهوره، وتمنوا له عيد ميلاد سعيد وعمر مديد.

وأكرم حسني إعلامي وممثل مصري، بدأ حياته العملية كضابط في الشرطة المصرية سابقاً في الأمن المركزي ثم قدم استقالته، حتى عمل في إذاعة “نجوم إف إم”، حقق نجاحاً ملحوظاً من خلال برنامج “نشرة أخبار الخامسة والعشرون” على قناة “موجه كوميدي”، واشتهر بشخصية سيد أبو حفيظة.

اتجه أكرم لمجال التمثيل من خلال عدد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا كبيرا، منها فيلم “كلب بلدي”، ومسلسل “ريح المدام”، ومسلسل “الوصية”، وفيلم “البدلة”، وغيرها.