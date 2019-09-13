قبل زفافه بساعات.. مشروب خاص لأحمد فهمي داخل حمام السباحة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

حرص الفنان المصري مصطفى خاطر على قضاء وقت مميز مع صديقه الفنان أحمد فهمي في يوم زفافه.

خاطر شارك جمهوره في صورة له مع فهمي عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتب معلقا: «العريس».

الصورة ظهر فيها فهمي مع عدد من الأصدقاء داخل حمام السباحة ومنهم مصطفى خاطر، وكان فهمي يتناول مشروب خاص مكون من عدة عناصر ومنها الليمون.

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الجمهور أحب الصورة، وتمنى لأحمد فهمي السعادة والاستقرار مع الفنانة هنا الزاهد، من خلال عدد من التعليقات.

يشار إلى أن الفنان أحمد فهمي عقد قرانه على الفنانة هنا الزاهد أمس الثلاثاء، وتجري حاليًا تجهيزات حفل الزفاف الخاص بهما.

زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي يقام في أحد الفنادق الكبرى الأربعاء 11 من شهر سبتمبر، بحضور عدد من النجوم.

أحمد فهمي سبق له الزواج من قبل مرتين الأولى من شهد رمزي شقيقة الفنان شريف رمزي، وانفصل عنها بعد ذلك ليتزوج من منة حسين فهمي، ثم انفصل عنها، ليعلن خطوبته على هنا الزاهد منذ شهور.