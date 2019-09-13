أول تعليق لهنا الزاهد بعد حفل زفافها.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
علقت الفنانة المصرية هنا الزاهد من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، على ليلة زفافها على الفنان أحمد فهمي، والتي أقيمت مساء الأربعاء 11 سبتمبر.
هنا نشرت صورة لها ولزوجها أحمد فهمي، وكتبت معلقة: «إنها كانت ليلة كالحلم»، ووجهت الفنانة الشكر لكل القائمين على طلتها من الماكير ومصمم التسريحة والفستان والمصور وغيرهم.
الفنانة المصرية تلقت عدد كبير من التهاني من قبل جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».
هنا ظهرت كالسندريلا في حفل زفافها بفستان أبيض طويل عاري الكتفين أظهرها كالأميرة، واختار فهمي له بدلة لونها أبيض.
حفل الزفاف حضره كل نجوم مصر ومنهم دنيا سمير غانم، أحمد عز، روجينا، كريم عبدالعزيز، يوسف الشريف، إيمي طلعت زكريا، طلعت زكريا.
وحضر أيضا أحمد عز، وأحمد حلمي، ومحمد هنيدي، وأشرف عبدالباقى، مصطفى شعبان، ولبلبة، هشام ماجد، وشيكو، ومحمود عبد المغنى، إسلام جمال، علاء مرسى، خالد عليش، عماد زيادة، الإعلامى عمرو الليثى، هانى عبد الله، كريم عفيفى، المخرج بيتر ميمي، مدير التصوير جلال الزكي.
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