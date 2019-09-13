إيناس النجار تتألق بفستان أبيض كاشف.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية الشابة إيناس النجار جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

إيناس ظهرت في الصورة وهي ترتدي فستان أبيض شفاف يكشف عن مفاتنها بصورة واضحة، وأسدلت شعرها على كتفيها، ووضعت ماكياج لامع.

الفستان حاز على إعجاب عدد كبير من جمهورها، واعتبره البعض جرئ وكاشف، بينما تغزل عدد كبير من متابعيها في جمالها، ورشاقتها.

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كما تلقت إيناس عبارات الغزل من قبل بعض أصدقائها بالوسط الفني، وكذلك من شقيقتها سوار النجار، والتي عبرت عن إعجابها بطلتها.

يُذكر أن إيناس النجار عقدت قرانها على رجل الأعمال محمد محفوظ وانفصلت عنه بعد شهر واحد وذلك عام 2016، وأكدت أنه كان زواج صالونات دون حب، ولم تذكر أسباب الطلاق مكتفية بجملة «كل شيء قسمة ونصيب».

إيناس النجار بدأت حياتها الفنية كموديل في فيديو كليب «يا ترى يا حبيبي» للفنان بهاء سلطان، ثم شاركت في دور مهم في فيلم «ميدو مشاكل».

إيناس شاركت في الموسم الرمضاني قبل الماضي في مسلسل «لعنة كارما» للنجمة هيفاء وهبي.