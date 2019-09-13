ظهور نادر لشقيق سمير غانم.. هل يشبهه؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص الفنان المصري سمير غانم على حضور حفل زفاف النجمين أحمد فهمي وهنا الزاهد، والذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة مساء الأربعاء 11 سبتمبر.

الفنان المصري حضر الحفل برفقة شقيقه اللواء حسام غانم، وذلك في ظهور نادر له، ود التقطت صورة تجمعهما من الحفل، وبدا الاختلاف في ملامحهما واضحا بشكل كبير.

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كما حضرت الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد عز، كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، ومحمد هنيدي، أشرف عبدالباقى، مصطفى شعبان، يوسف الشريف، لبلبة، هشام ماجد، وشيكو.

وحضر أيضا الفنان وياسر جلال، ونادر أبو الليف، والفنان صلاح عبدالله، والاعلامية ريهام سعيد، وعمرو عبد العزيز، والفنانة إسعاد يونس، وماجد المصري، ومحمد رجب، ومحمود عبد المغنى، إسلام جمال، علاء مرسى، خالد عليش، عماد زيادة، علاء مرسى، الإعلامى عمرو الليثى.

كما حضر المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، المخرج أحمد خالد موسي، محمد علي رزق، حسنى شتا، السيناريست محمد سيد بشير، وائل العونى، هانى عبد الله، كريم عفيفى، المخرج بيتر ميمي، مدير التصوير جلال الزكيوغيرهم.