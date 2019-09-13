كريم فهمي يكشف الشبه بينه وبين ابنته بصورة من طفولته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري كريم فهمي جمهوره في صورة له من طفولته عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

كريم علق على الصورة التي نشرها، وكتب: «شبه بنتي نعومي بس نعومي على أحلى بكثير»، وتلقى الفنان عدد كبير من تعليقات الجمهور التي تغزلت في وسامته.

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بعض الفانز اتفقوا معه وأكدوا على الشبه بينه وبين ابنته، والبعض اختلف معه، ووجد أن هناك اختلاف كبير بينهما.

الفنان المصري أعلن منذ أسابيع عن وصول ابنته الثالثة جميلة من خلال حسابه الخاص، وكتب: «الحمد لله ربنا رزقنا بجميلة فهمي، كانوا يومين صعبين قلق وحضانة وتعب أعصاب، من أصعب الأيام اللي عدت علي بس الحمد لله عدت على خير يارب احفظ لي بناتي نعومي وجميلة وكاميليا».

كريم فهمي أعلن عن انتظاره لطفلته الثالثة منذ أسابيع، حيث نشر صورة له مع زوجته في السيارة، والتي ظهرت عليها علامات الحمل.

يُذكر أن كريم فهمي يصور حاليًا فيلمه السينمائي الجديد “ديدو”، بمشاركة حمدي الميرغني، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، محمد ‏ثروت ‏وريم مصطفى، وهو من تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي.