تعليق تامر عاشور بعد خطوبته لملكة جمال الكون.. وجمهوره ينتقده

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري تامر عاسور، بزفافه على دارين حلمي، ملكة جمال الكون في حفل عائلي اقتصر على عائلة الطرفين.

تامر عاشور، شارك متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة له برفقة خطيبته دارين حلمي، بعد احتفالهما بخطوبتهما.

وعلق على الصورة قائلًا: “مش هذوق في الكلام واقول قصة حب كبيرة أنا عرفت دارين من فترة قريبة وهقول ان دارين انسانة مخلصة ومحترمة و هقول اني بحبها قدام كل الناس واتمنى تعيش معايا العمر كله وربنا يبارك في حياتنا مع بعض ويبعد عننا كل حاجة وحشه”.

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في الوقت نفسه ردت عليه دارين قائلة: “بحبك يا تامر يا رب كل حاجة حلوة وإحنا مع بعض”.

تامر عاشور تعرض لعدد من الانتقادات من قبل متابعيه وذلك بسبب طليقته سمر أبو شقة والتي ارتبط بها بعد قصة حب دامت لسبع سنوات.

الفنان المصري رزق في شهر فبراير الماضي بطفلته الأولى من طليقته سمر أبو شقة، واختار لها أسم “أيام” وهو نفس عنوان ألبومه الغنائي الأخير الذي طرحه في شهر مارس 2019، وضم 12 أغنية.