ناهد السباعي تودع الصيف بجلسة تصوير بطعم الفاكهة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية ناهد السباعي لجلسة تصوير جديدة حازت على إعجاب الجمهور.

ناهد نشرت الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، ظهرت فيها وهي ترتدي فستان أخضر مبهج، بينما تضع إيشارب على رأسها بتصميمات مختلفة.

الملفت في الصور أن ناهد ظهرت وهي محاطة بالفواكه وكأنها تتغزل فيها، فكانت تقبل البرتقال والأناناس.

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الصور حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور ناهد الذي أشاد بالصور رغم غرابتها، وتلقت الفنانة عبارات الغزل.

من ناحية أخرى تشارك ناهد السباعي في بطولة فيلم “ماكو”، ويشارك في بطولته قصي خولي، والنجم التركي مراد يلدريم، ومنه فضالي، ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، ومن إنتاج شركة بيراميدز للإنتاج الفني.

يذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي كانت مسلسل «الزوجة 18»، والذي عرض في شهر رمضان الماضي وهو بطولة حسن الرداد، وهيدي كرم، وسلوى خطاب وشيماء سيف، ومحمود البزاوي، وإيناس كامل، ونور الكاديكي، والمسلسل من إخراج مصطفى فكري.