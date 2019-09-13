منة فضالي تتعرض للتنمر من أحد متابعيها وترد.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية منة فضالي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام بصورة حديثة لها.

الصورة أطلت فيها منة وهي مغمضة العينين وتضع رموش اصطناعية و كشفت عن بعض النمش حول العينين والأنف، لتفاجأ منة فضالي بتعليق أحد متابعيها على الصورة قائلا : “أنا كنت مفكر إن جميع الممثلين عندهم نمش طلعوا هما اللي بيعملوه”، لترد منة غاضبة عليه بقولها: “لا يا سكر أنا عندي نمش طول عمري”.

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من ناحية أخرى، تشارك منة فضالي، في الجزء الثاني من مسلسل “قيد عائلي”، والذي يشهد مشاركة عدد ‏كبير من الفنانين، والمسلسل بطولة عدد كبير من ‏الفنانين ‏منهم بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبدالله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا ‏فؤاد، ‏ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود ‏عبد ‏العزيز. ‏

كما تشارك في بطولة فيلم “ماكو”، والذي يشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان التركي مراد يلدريم، وقصي خولي، وناهد السباعي، ونيكولا جبران وغيرهم، ويعد الفيلم هو التجربة الأولى للنجم التركي مراد يلدريم في الأعمال العربية.