سهير رمزي في لوك مثير للجدل.. ماذا قال الجمهور؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية سهير رمزي جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

سهير ظهرت في الصورة بدون غطاء للرأس، حيث تخلت عنه تماما مؤخرا، بينما وضعت نظارة غريبة، وعقد كبير، وماكياج ملفت.

الصورة التي نشرتها سهير رمزي أثارت انتقاد البعض، وخاصة أنها أثبتت بالدليل القاطع أن سهير تخلت عن الحجاب بصورة نهائية.

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سهير قالت سابقا إن الحجاب كان مرحلة مرت بها وانتهت، مشيرة إلى أنها مقتنعة تماما أنه فرض، ولكنها لا ترى أن الحجاب في غطاء الرأس فقط، وأن هناك أشياء أهم منه.

الفنانة المصرية قالت في حوارها مع أروى ببرنامج «تحت السيطرة»، إنها ارتدت الحجاب بعد أن تركت الفن لتهتم بوالدتها، وكانت تريد الاقتراب من الله، ووقتها تعرضت للانتقاد أيضا واتهمها البعض أنها ارتدته لتحصل على أموال، وعندما خلعته انتقدوها أيضا.

سهير رمزي ظهرت منذ شهور في حفل خاص مع الفنانة شهيرة بدون حجاب، وأثارت عاصفة من الانتقادات، ومنذ هذا الوقت تخلت شهيرة وسهير رمزي عن الحجاب بشكل نهائي.