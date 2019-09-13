شيماء سيف تستعيد ذكريات شهر العسل.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

مع اقتراب عيد زواجها الأول، أعادت الفنانة المصرية شيماء سف نشر بعض الصور من شهر عسلها مع زوجها مدير الانتاج محمد كارتر.

شيماء نشرت الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت فيها مع زوجها في شهر العسل، والذي قضياه في فرنسا، وعلقت الفنانة «وحشتوني».

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كما نشر محمد كارتر صورة له مع زوجته في نفس التوقيت من هناك، وكتب معلقا: «هنشر ب الخيل ونأكلهم ونطلع نحارب الحب كله».

جمهور الفنانة المصرية تمنى لها السعادة مع زوجها، مع اقتراب عيد زواجها الأول، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

يذكر أن شيماء سيف احتفلت بزفافها على المنتج محمد كارتر 19 أكتوبر 2018، بحضور عدد كبير من ‏الفنانين، منهم محمد رمضان ووفاء عامر وحماقي ودنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم وحسن الرداد والإعلامية ‏منى الشاذلي ونجوم “مسرح مصر” وغيرهم من النجوم.

شيماء سيف شاركت في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل «الزوجة رقم 18»، مع حسن الرداد وناهد السباعي وغيرهم.