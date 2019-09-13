هل خضعت شيرين سيف النصر لعمليات تجميل؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة المصرية شيرين سيف النصر، عودتها للساحة الفنية مجدداً وبحثها عن سيناريو درامي، أو سينمائي تعود من خلاله وذلك بعد غياب سنوات طويلة.

ودارت الكثير من الشائعات حول خضوع شيرين سيف النصر، لعدد من عمليات التجميل وتحديداً ثلاث عمليات؛ لكي تحافظ على جمالها المعروف عنها، والذي كان يميزها عن الكثير من فنانات جيلها.

شيرين، أكدت لبعض المقربين منها أنها لم تقم بإجراء أي عمليات تجميل مؤخراً، و أنها ترفض تماماً هذه الفكرة، وتحاول الحفاظ على بشرتها من خلال المنتجات الطبيعية، وهو السبب في عدم تغير ملامحها بشكل كبير طوال فترة اختفائها عن الساحة الفنية.

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الفنانة شيرين سيف النصر، كانت قد أعلنت خلال الأيام الماضية أن الفنان عادل إمام تسبب لها في حالة نفسية سيئة بعد أن شاركته بطولة مسرحية “بودي جاري” لمدة تسع سنوات، ولم تقم بتصوير العمل المسرحي مما تسبب في ضياع جهدها.

وأضافت في تصريحات نسبت لها أنها لم تشارك في أي عمل فني آخر بسبب هذه المسرحية، وأن هذا الأمر سبب لها حالة من الاكتئاب، واعتقد الكثيرون من جمهورها أنها ابتعدت عن الساحة الفنية رغم أنها كانت متواجدة.

يذكر أن شيرين سيف النصر، كانت قد أعلنت عن سرقة مجوهراتها من قبل إحدى صديقاتها المقربات.