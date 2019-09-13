أديل تقدم أوراق طلاقها رسميا.. وبدء تقسيم الثروة!

متابعة بتجــــــــــــرد: تقدمت الفنانة البريطانية “أديل” اليوم بأوراق طلاقها الرسمية من زوجها سيمون كونيكي بعد خمسة أشهر من الانفصال الفعلي، كما تقتضي الوثائق القانونية وهو ما يعني بدء تقسيم الثروة.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن علاقة أديل وزوجها قد تحولت إلى علاقة صداقة قوية نظراً لوجود طفل يجمعهما يبلغ من العمر ست سنوات، وكانت من الأساس ضغوطات الأبوة هي التي لعبت دورًا في انفصالهما وزوال الرومانسية من علاقتهما.

وكانت أديل، قد انفصلت عن زوجها كونيكي فعليا في أبريل الماضي، ولكنها انتظرت كل هذا الوقت لتقدم الأوراق الرسمية إلى محكمة لوس أنغلوس في الولايات المتحدة الأمريكية.

بدأت أديل، وكونيكي في علاقة حب عام 2011 وانجبا ابنيهما أنجيلو عام 2012، وتزوجا في حفل سري عام 2016، ثم أقاما حفل الزفاف علنيا في عام 2017 بعد ذلك.