سُخرية من معطف ميلانيا ترامب والبيت الأبيض يتدخّل.. ما قصته؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علّق المتحدّث باسم البيت الأبيض على انتقادات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين هاجموا السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب بسبب معطف ارتدته في صورة تكريمية لذكرى أحداث 11 سبتمبر.

ووصف المتحدّث باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام ردود الفعل بأنها "سخيفة".

وقال مستخدمو "تويتر" إن خياطة الجزء الخلفي للمعطف تُشبه طائرة تُحلق صوب أحد البرجين التوأمين، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وواجهت ميلانيا البالغة من العمر 49 عامًا رد فعل عنيفًا على موقع تويتر عندما شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة لها يوم الأربعاء الماضي، بالرغم من أن الصورة التقطت العام الماضي.

والتقطت الصورة عندما زار الزوجان النصب التذكاري، ووجّه الأشخاص انتباههم إلى الجزء الخلفي من معطف "هيرفيه بيير" الداكن المخصص لميلانيا والذي يتميز بغرز بيضاء، وأصرّ بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على أنها ناطحة سحاب.

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وبجانب التصميم يوجد زر مثبت أيضًا باللون الأبيض، ويدّعي البعض أنه يشبه صور مركز التجارة العالمي الذي ضربته الطائرات.

وعلى الرغم من أن ميلانيا تم تصويرها وهي ترتدي معطفًا مخصصًا من جميع الزوايا خلال زيارة العام الماضي إلى النصب التذكاري 9/11 في ولاية بنسلفانيا، يبدو أن التصميم المخصص المثير للجدل الآن لم يلاحظه أحد نسبيًا - حتى الآن.

ومن جانبه، قال أحد الأشخاص:"ميلانيا ترتدي معطفًا يبدو حرفيًا وكأنه طائرة حلقت في برج"، كان الآخرون مرتبكين تمامًا من التصميم ، حيث قام أحد الأشخاص بالتغريد: "هذا ليس منشورًا تستمتع به أو ترتدي ملابس مثل هذه في 11 سبتمبر. لكن ماذا بحق الجحيم؟".