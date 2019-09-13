شكرا لقرائتكم حكيم يسب ويقذف عضو "الموسيقيين".. والنقابة تحقق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فصل جديد تكتبه أزمة المطرب المصري الشعبي حكيم مع نقابة الموسيقيين المصرية، على خلفية الحادث المزعوم الذي قيل إن حكيم تعرض له فيما رأت النقابة أنه يحاول افتعال موجة إعلامية لصالحه.

الصدام جاء هذه المرة في حفل غنائي أقيم بأحد فنادق القاهرة مساء الأحد، وقيل إن حكيم قام بسب وقذف مندوب نقابة الموسيقيين في الحفل، على خلفية إنكار النقابة لما ذكره حكيم بشأن الحادث الذي تعرض له.

وأكد حمادة أبو اليزيد وكيل نقابة الموسيقيين أن النقيب هاني شاكر أحال الشكوى المقدمة من منصور هندي رئيس لجنة العمل ضد حكيم إلى اجتماع مجلس النقابة نهاية الأسبوع الحالي من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

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وشدد وكيل النقابة على أن المجلس لم يتخذ أي قرار بشأن الواقعة بعد، واكتفى بإحالتها إلى اجتماع مجلس الإدارة من أجل مناقشتها واتخاذ قرار بشأنها.

وذلك بعدما تقدم هندي بالشكوى وأكد أن حكيم تعرض له ولمندوب النقابة بالسب والقذف في الحفل الذي أقامه بأحد فنادق القاهرة.

ويبدو أن الصدام بين حكيم ونقابة الموسيقيين سيظل مستمرا خلال الأيام المقبلة، خاصة أنه لم يعلق على هجوم نقابة الموسيقيين عليه رغم أنها أول من بادر لطمأنة جمهوره ونفت أن يكون تعرض لحادث بناء على تواصله معهم.

إلا أن النقابة فوجئت بحكيم يقوم بتصوير فيديو من المستشفى ويؤكد فيه تعرضه لحادث مروري، وأن سائقه تعرض لإصابات فيما كانت هو حالته مستقرة.