شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتقاله للمستشفى.. أبرز أعمال الفنان السعودى خالد سامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مقربون من الفنان السعودى خالد سامى استقرار حالته الصحية، بعد تعرضه لأزمة صحية ألزمته المكوث تحت الملاحظة للاطمئنان عليه فى مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطنى بالرياض مساء الأربعاء الماضى.

واشتهر الفنان السعودى البالغ من العمر 57 عامًا، بالعديد من الأدوار فى الدراما السعودية، من أهمها "أبو رويشد"، و"أبو العصافير"، بالإضافة إلى مشاركته فى الكثير من الأعمال داخل الدراما المصرية.

Advertisements

وكان سامى قد تعرض لأزمة صحية مماثلة منذ ثلاثة أشهر، ألزمته المكوث داخل أحد المستشفيات فى مدينة الرياض وخرج على أثرها عقب أسابيع بعد تحسن حالته الصحية.