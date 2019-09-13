شكرا لقرائتكم خبر عن بمنشورات عبر "فيس بوك".. السورية إمارات رزق وزوجها حسام جنيد يعلنان الطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة السورية إمارات رزق انفصالها عن زوجها الفنان السوري حسان جنيد بعد قصة حب شابتها العديد من الأزمات والمشاكل الفترة الأخيرة.

ونشرت رزق منشور عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تعلن فيه الطلاق من زوجها قائلة: "أبغض الحلال عند الله الطلاق، لكنه تم بيني وبين حسام، أتمنى التوفيق لـ أبو وطن، وإن شاء الله ستكون حياته المستقبلية أحسن بالنسبة له ولي"، وسرعان ما قامت بحذفه بعد أن تكاثرت التعليقات التى تتساءل عن أسباب الطلاق".

وسرعان ما نشر جنيد صورة تجمعهما عبر صفحة بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ليؤكد على خبر الطلاق قائلاً " ابغض الحلال عند الله الطلاق، تم بيني وبين إمارات الطلاق بتمنى التوفيق لأم وطن وانشالله تكون الحياة الجاي أحسن إلي والها، بحبكن وبرفع راسي فيكن"