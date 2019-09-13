شكرا لقرائتكم خبر عن "كلموه عن ناس هنا بيحبوه".. ثورة حب من جمهور إليسا لـ نادر عبد الله على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان نهاية عام 2004 هو موعد لقاء ملكة الإحساس مع ميسى الأغنية المصرية الشاعر نادر عبد الله، الذى قدم لها عشرات الأغانى التى جعلتها بالفعل ملكة الإحساس، وواحدة من أبرز نجمات الرومانسية فى الوطن العربى، حيث كانت أغنية "لو تعرفوه" هى باكورة التعاون الفنى الذى جمع النجمة والشاعر ولا يزال مستمرًا حتى الآن.

"لو تعرفوه، لو يوم يقابلكوا اسألوه ليه الأيام ياخدوه..لو تعرفوه لو يوم شفتوه كلموه عن ناس هنا بيحبوه، وفكروه فاتنى وبستناه وكمان بقى عرفوه مين فات حبيبه تاه"..كانت كلمات هذه الأغنية بمثابة اللهفة الرومانسية التى تبحث عنها إليسا وتنتظرها، لتقدمها للجمهور الذى أصبح ينتظر منها جرعة عاطفية تشبع احتياجاته، ولذلك بعد النجاح الكبير للغاية الذى حققته هذه الأغنية، لم تجد إليسا نفسها سوى مع الشاعر نادر عبد الله، الذى لقب بشاعر المرأة، ليقدم لها بعدها عشرات الأغانى ليستمر التعاون بينهما على مدار 15 عامًا.

ومن الأغانى التى جمعت الشاعر نادر عبد الله بالنجمة اليسا، "ما تخافش منى"، "حكايتى"، "لو بصيت قدامك"، "بعيش على حسك"، "أيامى بيك"، "خُد بالك عليا"، "أواخر الشـتا"، "تصدق بمين"، "ماتعـرفش ليه"، "من غير مناسبة"،"ماعـاش ولا كـان"، "عـيشة والسلام"، "مــصدومة"، "رُحــتله"،"مـتفـائلة"، "هيلف يلف ويرجعـلي"، "حــالة حـب"، "بـرغم الظـروف"، "قـد الأيام"، "هخاف من إيه"، "ولا بعد سنين"، "مــكتوبة ليك"، "لسه فيها كلام"، "من عينيا دى".

خلال الساعات الماضية أسس الشاعر نادر عبد الله حساب له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، ليصبح للمرة الأولى فى حياته متواجدًا على السوشيال ميديا، حيث ليس له أى صفحات على الفيس بوك أو إنستجرام أو غيرهما، لكونه مبتعدًا تمامًا عن وسائل التواصل الاجتماعى، وبمجرد أن ظهر الشاعر نادر عبد الله على تويتر وجد موجة ترحيب شديد له من قبل جمهور إليسا، الذى أصبح يربط بين الشاعر والنجمة فى كل أغنية ناجحة لملكة الإحساس.

Advertisements

ومن جانبه علق الشاعر نادر عبد الله فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، عن الحفاوة التى تلقاها من جمهور إليسا قائلاً: "طبيعى إن العظيمة اليسا يكون وراها جمهور عظيم"، مشيرًا إلى أن إليسا نجمته المفضلة التى يرحب بالتعاون معها باستمرار.