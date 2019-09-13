شكرا لقرائتكم خبر عن هذه حكمة أحمد السعدنى للرجل.. والجمهور يقدم له التعازى من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان أحمد السعدنى صورة حكمة جديدة عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، فهو بعد وفاة أم أولاده يحرص دائماً على التواجد على السوشيال ميديا ليشارك جمهوره ويتواصل معهم.

وجاء في الحكمة: "سأل أعزب رجل حكيم: ‏أحقًا ما يقال، أن الرجل لا يعرف المصائب إلا حين تأتيه المرأة؟ فأجابه الحكيم بل إنه لا يعرف قيمة المرأة إلا حين تأتيه ‏المصائب".، وأعاد الجمهور تقديم التعازى له مرة أخرى.

يشار إلى أن طليقة أحمد السعدني، وأم أولاده ياسين وعبد الله، قد رحلت عن عالمنا يوم 9 أغسطس الماضى، بعد تعرضها ‏لسكتة قلبية داخل أحد المستشفيات، وشيعت أسرة الراحلة، جثمانها من مسجد سعاد كفافي‎.‎

ومن ناحية أخرى يواصل أحمد السعدنى تصوير مسلسله "شبر مية" المأخوذ من فورمات أجنبى وتدور أحداثه فى 50 حلقة ويكتب له السيناريو والحوار ورشة من 5 مؤلفين شباب ومن إخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم، ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى، وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، رجاء الجداوى، مراد مكرم، محمد على رزق، وثراء جبيل، المغربية طاهرة وعدد آخر من الفنانين.