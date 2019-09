شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحه بحوالى شهر.. بوستر دعائى جديد لـ Memory: The Origins of Alien والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة للفيلم المستوحى عن قصة حقيقية Memory: The Origins of Alien، بوستر دعائى جديد، ومن المقرر أن يطرح فيلم Memory: The Origins of Alien يوم 4 أكتوبر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، الفيلم من إخراج وتأليف ألكساندر فيليب.

وتدور قصة الفيلم المستوحاة من أفلام Ridley Scott's عن الفضاء والفضائيين، بالإضافة إلى الأساطير اليونانية والمصرية، مع فن فرانسيس بيكون، والرؤى الداكنة لـ Dan O'Bannon و H.R. Giger، وبالتالي فإن الفيلم يعكس التأمل في العملية التعاونية التكافلية لصناعة الأفلام، وقوة الأسطورة.



Memory: The Origins of Alien

فيلم Memory: The Origins of Alien من بطولة بيجان علام، تيم بوكسيل، أكسيل كارولين، فيرونيكا كارترايت، روجر كريستيان، روجر كورمان، ميكي فيرش، هنري جنكينز، وليام لين، بن مانكوفيتش، ادم ايجبت مورتيمر، شانون ماتشو.