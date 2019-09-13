شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ترويجى جديد لفيلم إيمليا كلارك الرومانسى Last Christmas والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Universal PicturesUK المنتجة لفيلم الرومانسية والكوميديا Last Christmas، تريلر جديد للعمل الذى تقوم ببطولته الممثلة العالمية إيمليا كلارك،على حساب الشركة الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتر.

ومن المقرر عرض الفيلم في دور العرض حول العالم يوم 15 نوفمبر المقبل، وتدور أحداث الفيلم عن اللقاء الرومانسى الأول الذى سيجمع "كلارك" التى تجسد شخصية "كيت"، بحبيبها جولدينج الذى يجسد شخصية "توم" فى عطلة الكريسماس وتتوالى الأحداث بعد ذلك.

ويشارك إيمليا كلارك فى بطولة الفيلم الممثل هنرى جولدينج، وإيما تومسون وديفيد مومينى وجواكيم سكارلى وميشيل يوه، وهو من إخراج بول فيج.