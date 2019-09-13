شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاته.. 5 أعمال لـ إسماعيل عبد الحافظ جعلته عمدة الدراما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الذكرى الـ 7 لوفاة المخرج إسماعيل عبد الحافظ مخرج الشعب ومكتشف عدد كبير من نجوم الدراما في مصر والوطن العربي فهو من أهم مخرجي الدراما التلفزيونية، وقد كون ثنائي مع الكاتب أسامة أنور عكاشة ويعتبر برفقة المخرجين يحيى العلمي ومحمد فاضل من جيل مخرجي الدراما المصرية فقد عمل مساعد مخرج بالتلفزيون .. ونرصد 5 أعمال جعلته يستحق لقب عمدة الدراما المصرية.

مسلسل "الشهد والدموع"، الذى حقق نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه فى عام 1983، الجزء الأول والثانى، وهو من بطولة بطولة عفاف شعيب، يوسف شعبان، خالد زكي، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج إسماعيل عبد الحافظ، وقدم فيه دور "عبد البديع".

قدم مسلسل "ليالى الحلمية" بأجزائه المختلفة من العمل والذى أصبح أيقونة وعلامة كبيرة فى تاريخ المسلسلات الضخمة، من تأليف أسامة أنور عكاشة، وبطولة النجم الكبير يحيى الفخرانى وصفية العمرى وفردوس عبد الحميد، وصلاح السعدنى، وسهير المرشدى، وحسن يوسف.

مسلسل "امرأة من زمن الحب"، للنجمة سميرة أحمد وقدم فيه المخرج إسماعيل عبد الحافظ مجموعة كببيرة من الوجوه الشابة الجديدة منهم النجم كريم عبد العزيز والنجمة ياسمين عبد العزيز، وغيرهم من الشباب الجديدة، عام 1997 وشارك في العمل النجمة عبلة كامل والفنان محمد رياض وجيهان فاضل وهشام سليم للمؤلف أسامة أنور عكاشة، والعمل عبارة عن دراما اجتماعية عائلية، ينقل المسلسل للمشاهد أبرز مشاكل الشباب التي يواجهونها في ظل غياب الوالدين وما يترتب عليهم من هذه المشاكل.

وتدور الأحداث حول عائلة الأب زوجته متوفية وله منها ابنتان وشابان في سن حرجة، والأب متزوج من أخرى، يضطر الأب للسفر للخارج بسبب العمل، ويولي مسؤولية الأبناء إلى شقيقته القادمة من الصعيد، لتنصدم بأخلاق ومقابلة أبناء اخيها لها، وتتعرض للعديد من المواقف المعاكسة لها والمضطربة والانتقالية في حياة أبناء أخيها لكنها تحل الأمور بحكمة وعقلانية.

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وتحصل بالنهاية العمة "سميرة أحمد"على ود وتقارب الأبناء ويتقربون منها ويحبونها بعد صراع طويل معهم للوقوف بجانبهم.

كما قدم عمدة الدراما المصرية إسماعيل عبد الحافظ مسلسل "عفاريت السيالة"، للنجمة عبلة كامل، وصفية العمرى وحسن حسنى والفنان أحمد الفيشاوى، حيث تقوم تقوم "رزقة" عبلة كامل بتبني وتربية ابن شقيقتها "مغاوري" احمد الفيشاوى بعد وفاة والدته بعد ولادته، ليكبر ويعيش مع خالته في حارة السيالة بـ الإسكندرية حيث يعانوا من الفقر والظروف الصعبة ، لتنقلب الأحداث عندما يظهر فجأة رجل أعمال ثري يدعي أن "مغاوري" ابنه، لتتصاعد الأحداث.

ويعد مسلسل "العائلة" من الأعمال الضخمة أيضا التى أخرجها إسماعيل عبد الحافظ، للنجم محمود مرسى وعبد المنعم مدبولى وندى بسيونى وليلى علوى، وخيرية احمد وناصر سيف، وتدور أحداثه وقت حرب الاستنزاف، من خلال عمارة وسكانها وعلاقتهم ببعضهم البعض، وحول الأسرة التي تفقد أحد أبنائها في الحرب وتأثير ذلك عليها، كما يتناول قضية الإرهاب والفقر الذي يؤدي بالفقراء إلى الانجراف وراء التيارات المتطرفة.