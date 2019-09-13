شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ما حبيبته سابته.. تامر حسنى يوجه رسالة لأحد معجبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان تامر حسنى، رسالة لأحد معجبيه الذين التقطوا معه صورة فى أحد الفنادق الشهيرة أثناء إقامته حفل هناك، ونشر صورتهما معاً عبر حسابه الشخصى بمواقع السوشيال ميديا المختلفة.

وكتب حسنى قائلاً " الشاب الجميل دا شافني داخل أغني في فرح وقفني وقالي انا بشتغل تقريباً ويتر هنا في الفندق و حبيبتي سابتني النهارده وأنا زعلان أوى بس أول ماشفتك فرحت عشان بحبك جداً و طلب مني نتصور بموبايلي وأنا اللي انزل صورته عندي عشان يفرح".



رسالة تامر حسنى

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وأضاف قائلاً "و قالي انا اسمي محمود كان نفسي اتكلم معاه بس كنت داخل اغني المهم يا محمود يا جميل بما إنى معرفش إيه الأسباب اللي بعدتكوا عن بعض وبما إني مش ناسي الحزن اللي كان في عنيك هكلمك هنا، أكيد الدنيا مش هتقف بيك أهم حاجة تفضل تشتغل زي ما أنت كدا راجل و سيد الرجالة وربنا إن شاء الله يصلحلك الحال وممكن ترجعوا أو هيكرمك بإنسانه مناسبة ليك أكتر وخلي الخير بينكم حتى في الانفصال جايز قربكم مش خير لبعض ربنا يكتبلك الصالح و يكتبلها الصالح".

واختتم كلامه قائلاً "اهم حاجه هوصيك بيها اشتغل و إكبر و إنجح و طور من نفسك، مين عارف جايز بعد سنين ربنا يجمعني بيك تاني وأشوفك صاحب الفندق اوعى تضحك و تقول مستحيل شغلانتك وأنا صغير اشتغلتها بس طبعاً مش في فندق شيك زي دا،كانت في مطعم أقل من بسيط و عشان راجل مايئستش فضلت ورا حلمي لحد ما وصلتله يارب توصل لحلمك انت و كل الناس و أدي صورتك يا عم منوره عندي اهي متأكد ان كلامي إشارة ليك مهمة خليك شاطر وأفهم الإشارة".