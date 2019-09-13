شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد رياض القصبجى .. أشهر شاويش فى السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الجمعة ذكرى ميلاد الفنان رياض القصبجى الذى عمل في بداية حياته كمسري بالسكة الحديد، وهو عمل بعيد كل البعد عن التمثيل ، ونظراً لحبه واهتمامه المبكر بالتمثيل انضم إلى فرقة التمثيل الخاصة بالسكة الحديد، فى ذلك الوقت وأصبح عضوا بارزا بهذه الفرقة.

ثم انضم لفرق مسرحية عديدة منها "فرقة الهواة"، وفرقة أحمد الشامى، وفرقة على الكسار، وفرقة جورج ودولت أبيض وأخيرا فرقة إسماعيل يس المسرحية.

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وشكل ثنائى هو والفنان إسماعيل يس من خلال أكثر من فيلم كوميدى ، بإفيهات بينهما نحفظها عن ظاهر قلب أطفالا وكبارا مثل الأفيه الشهير فى فيلم " إسماعيل يس في الأسطول" عام 1957 ، وهو يسأل أسماعيل يس عن مهنته " شغلتك علي المدفع ايه يا عسكري ، شغلتك علي المدفع برررم" .

من أشهراعماله :

سلفني 3 جنيه ، ليلى بنت المدارس ، ألف ليلة وليلة ، ليلى بنت الأغنياء ، عنبر ، اليتيمتين ، البوسطجي ، مغامرات إسماعيل يس ، إسماعيل يس في الجيش ، أنت حبيبي ، إسماعيل يس في الأسطول ، ابن حميدو ، إسماعيل يس بوليس حربي ، بحبوح أفندى ، إسماعيل يس في مستشفى المجانين ، إسماعيل يس بوليس سري ، إسماعيل يس في الطيران ، العتبة الخضرا ء ، لوكاندة المفاجآت .



