رامي عياش لـ"نوال الزغبي": "الذهب يا حبيبي بيضلو ذهب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: شارك الفنان رامي عياش بمتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة تجمعه بابنة موطنه الفنانة اللبنانية نوال الزغبي. وكتب عياش في تعليقه على الصورة "نوال.. الفن.. الصداقة.. المحبة، الذهب يا حبيبي بيضلّو ذهب". يُذكر أن رامي عياش، يستعد لخوض بطولة فيلم سينمائي جديد ينتمي لنوعية الأكشن ويحمل اسم Car Seat، وهو من تأليف داليا حداد ومن إخراج فادي حداد، ومن المقرر بدء تصويره أكتوبر المقبل.



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