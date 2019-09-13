بالفيديو| تعرف على فيلم افتتاح ثالث دورات "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
كشف الحساب الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي، عبر موقع "إنستجرام"، عن فيلم افتتاح الدورة الثالثة التي من المقرر انطلاق فعالياتها في 19 سبتمبر الجاري، لتستمر حتى يوم 27 من نفس الشهر.
واختار المهرجان "Ad Astra" إخراج جيمس جراي، ليكون فيلم الافتتاح، وتدور أحداثه حول مهندس يُدعى روي ماكبرايد، يقرر القيام برحلة إلى الفضاء للبحث عن والده الذي اختفى قبل 20 عامًا أثناء محاولة اكتشافه إذا ما كان هناك حياة خارج كوكب الأرض.
"Ad Astra" بطولة براد بيت، تومي لي جونز، ليف تايلر، روث نيجا، سيناريو جيمس جراس وإيثان جروس.
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