حكاية مجنونة أحمد فهمي وكيف كسر كريم عبدالعزيز "رجل" أحمد حلمي؟.. تصريحات نجوم "الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

شهد الأسبوع الماضي عددًا كبيرًا من تصريحات نجوم الفن التي انقسمت بين أمور تتعلق بأعمالهم ومشوارهم الفني، وأخرى متعلقة بحياتهم الشخصية، أدلوا بها في حوارات أُجريت معهم ببرامج تليفزيونية أو إذاعية، منها "محمد سامي يجزم باستحالة تعاونه مع غادة عبدالرازق في أي عمل فني، مصطفى خاطر يحكي قصة مجنونة أحمد فهمي، كيف تسبب كريم عبدالعزيز في كسر قدم أحمد حلمي"، وغيرها من التصريحات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

محمد سامي

نفى المخرج محمد سامي وجود أي نية لديه للتعاون مرة أخرى مع الفنانة غادة عبدالرازق.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "أسرار النجوم" على إذاعة نجوم اف إم، الذي تقدمه المذيعة إنجي علي: "خلافي الإنساني مع غادة عمره ما هيتغير لحد ما أموت، الشغل مخلصش من العالم، عشان اشتغل مع شخص بطلت أحبه".

وتابع: "استحالة اعملها مسلسل لو هاخد مليار جنيه، أو فيلم هياخد الأوسكار"، وواصل: "الناس اللي بتتخانق هي اللي بتتصالح، في فرق بين الخناق وحاجات تانية مش حابب اتكلم فيها بعد الوقت ده كله".

واختتم: "العملين اللي عملناهم هيفضلوا موجودين، وربنا يكرمها وليها كل التوفيق".

أصالة

علقت الفنانة السورية أصالة على حذف الفنانة الإماراتية أحلام لها من على صفحتها على "تويتر"، قائلة: "أنا اللي يعمل لي بلوك أعمل له بلوكين، واللي يقول لي بحبك أحبه حبين".

وأضافت أصالة، خلال لقائها مع برنامج "معكم"، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها تود أن يعرف الجميع حياتها بكل ما تعني، وكل ما تحمل من مواقف جادة، ومواقف عادية، وأنها تفكر دائمًا في إسعاد الآخرين، مؤكدة: "ذلك هو السبب الرئيسي لمشاكلي ومش فارق معايا الطريقة".

وتابعت الفنانة: "أنا ماسكة نفسي جدا عن الأول، واتحسّنت كتير، ولو كنت زي زمان كنتي سمعتي كلام وقصص مالهاش أول من أخر، فيه ناس رديت عليها وسبتهم يغلطوا ويكرروا الغلط وما رديت".

ومن جانبها، قالت منى الشاذلي إن أحلام عملت "بلوك" لأصالة من على حسابها بالسوشيال ميديا، لترد عليها أصالة، قائلة: "أنا مقدرة انزعاجها وعصبيتها، ويمكن عندها حق، وأنا ساعات بغلط".

وفاء عامر

قالت الفنانة وفاء عامر إنها دائمًا تتحدث إلى أختها آيتن عامر حتى تهتم بالأدوار وتختارها بعناية.

وأضافت وفاء، خلال لقائها مع برنامج "صاحبة السعادة"، تقديم الفنانة إسعاد يونس، المعروض عبر فضائية "دي إم سي"، أنها تحب آيتن، لدرجة أنها اشترت لها سيارة عقب الانتهاء من الثانوية العامة؛ حتى لا تركب الميكروباص أثناء ذهابها إلى معهد السينما كما كانت تفعل هي.

كريم عبدالعزيز

استضاف الفنان أمير كرارة في حلقة جديدة من "سهرانين" المعروض على قناة ON E، الفنان أمير كرارة، والذي حكى موقفًا جمعه بالفنان أحمد حلمي وتسبب في كسر "رجل" الأخير.

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وقال كريم "أنا وحلمي أصحاب جدا، بينا موقف غريب كنا بنجهز مسرحية حكيم عيون مع علاء الله يرحمه، وقبل يوم من افتتاح العرض، حلمي قايم وكنا بناكل سندوتشات وقف قدامي وبيتمطع معرفش إيه اللي خلاني أمسكه من ضهره وبدأت ألف بيه دواير، وأنا رافعه اتكعبلت طرنا وحلمي نزل على رجله اتكسر وجبس ومستشفى في حالة انهيار، راح حلمي مركب دوره في المسرحية على الجبس دغدغ الدنيا ضحك، ولما خف كمل المسرحية بالجبس".

مصطفى خاطر

حكى الفنان مصطفى خاطر أثناء ظهوره في برنامج "أنا وبنتي" تقديم الفنان شريف منير وابنته أسما، قصة مجنونة أحمد فهمي كما أسماها، من خلال موقف كان شاهدًا عليه هو وزوجته روان وزميله الفنان محمد أنور، والفنان عمرو يوسف والفنانة هنا الزاهد.

وقال خاطر "كنا بنتعشى فجأة واحدة جت خنقت أحمد فهمي وبتقوله بكرهك، احنا خفنا، وهو بيحاول يهديها وهي تقوله انت اكتر واحد بكرهك في حياتي، بقولها فيه ايه قالتلي انا بحبك انت"، متابعًا "طلعت واحدة من الفانز بتوع شيكو وبتتهم أحمد إن هو اللي بيأكله عشان يتخنه ويهزر على تخنه".

وأضاف "بعدها اخدت هنا وروان عايزين يدخلوا الحمام والدنيا زحمة فرحت اوصلهم، لقيتها طلعتلي قولتلها أنا كمان بكرهه أنا بعدت عنه، قالتلي أيوة أنا بحبك انت ابعد عنه".

شريف منير

استضاف المذيع رامي رضوان في حلقة جديدة من برنامج "مساء دي إم سي"، الفنان شريف منير والذي قال "أحمد مكي قدر يوظف الراب في الكلام عن الإدمان ووقفة الناصية بتاعة زمان"، متابعًا "ليه منوظفش أغاني المهرجانات اللي فيه كتير بيسمعوها دلوقتي في تقديم حاجات لذيذة وكلام حلو".

وأضاف "مثلا تامر حسني عمل حاجة مع مجموعة مغنيين شعبيين فيها غنا وكلامها كويس، فليه نعمل حاجات تافهة ونقول تعبيرات لغوية سيئة تأثر في الجيل الجديد".

وعن رأيه فيما يقدمه الفنان محمد رمضان، قال "كان فيه هجوم جامد عليه مؤخرا، وليا رأي إن محمد رمضان موهوب لكن عندي اعتراضات لما عمل الشو بتاعه في الساحل، طريقة التقديم والدخول كانت الأنا فيها عالية شوية، بلاش ناخد من غيرنا خلينا في مصر".

وأشار إلى أن رمضان نجم محبوب وشعبيته كبيرة، موجهًا له نصيحة "استغل ده في إصلاح جيل وشباب يقلدوك في كده، لكن الأداء اللي بتقدمه عايز يتظبط شوية، مش عشان ناس كتير بتحضر يبقى أنا نجحت يمكن الناس تحضر حاجات مرفوضة، لكن قدامك فرصة يبقى ليك بصمة على جيل كامل".

إليسا

قالت الفنانة إليسا إنها لم تفكر إطلاقًا في التمثيل، وأضافت في برنامج "أون ست" على ON E: "مش بلاقي حالي وأنا مش بحب أعمل شيء وما ينجح بزعل من حالي، بفضل ما أخاطر".

وأشارت إلى تجهيزها لطرح أغنية منفردة، وتجهز لألبومها الجديد الذي انتهت من تسجيل جزء كبير من أغانيه، لكنه مازال مفتوحًا في حال وجدت قصصًا أفضل لتستبدلها بأخرى، متمنية أن تستطيع طرحه في احتفالات رأس السنة.