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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرصت الفنانة أصالة نصري، على تهنئة مصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران، بعيد ميلاده.
ونشرت أصالة، صورة لنيكولا عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "يا صديق روحي.. قلبي وسندي ومصدر سعادتي وأماني.. أنت الّذي أصبحت جزءاً من كياني، سنين طوال معاً بنينا صرحاً للمحبّة والتآخي، وأكثر منّ ذلك".
وأضافت: "أصبحت تخاف عليا خوف أبٍ على ابنته الوحيدة، تراقبني بعين المحبّة وتحميني بقلب طفل بطل، أحبّك حبّ حيّ لا يموت، وأفخر بنجاحك كأنّه لي، واليوم عيدك ياأجمل المبدعين، كلّ عام وأنت الخير في حياتي والسند والفرح والأمان".
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة لـ"نيكولا جبران": "أحبك حب حي لا يموت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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