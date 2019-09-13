بالفيديو| أحمد إبراهيم: اعتدت على النجاح وهكذا أرد على الإساءة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصوير- أحمد النجار:

أكد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، إنه اعتاد على النجاح على مدار 17 عامًا، هي سنوات عمله بالمجال الفني، ولا يهتم بما يردده الناس، وإنما يحاول الاجتهاد، مؤكدًا أنه يرد على أي إساءة توجه له بالعمل.

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وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "أي حد بيحاول يوهم الناس بحاجات تانية على خلفية أي أخبار مغلوطة تُنشر عني، اتجاهلها دائمًا، وأركز في الملعب بس".

وكان الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم تعرض للعديد من الانتقادات وحملات التشويه -حسبما ذكر- بعد زواجه من الفنانة أنغام.