بالصور .. تامر عاشور يحتفل مع جمهوره الليلة بإعلان خطوبته على ملكة الجمال دارين حلمي

بعدما تصدر التريند المحلي لموقع تويتر في مصر عقب إعلان خطوبته بصورة مفاجئة على مرشحة مصر لمسابقة ملكة جمال الكون 2019 دارين حلمي، يحتفل المطرب تامر عاشور الليلة مع جمهوره بالمناسبة السعيدة، بأحد أندية مدينة الإسكندرية، ولم يعرف بعد هل ستظهر دارين معه على خشبة المسرح ليقدمها إلى جمهوره أم سينتظر لحين إتمام إجراءات الزفاف. ومن المقرر أن يقدم عاشور، خلال الحفل عددا من أغنياته الشهيرة منها: “افترقنا، أنا راجع، قولوله سماح، هاجي على نفسي، بيت كبير، أنا بستسلم، كلموها عني، قالولي نسيك، ذكريات كدابة، إنت اخترت، تسلم”، بالإضافة لعدد من أغنيات أحدث ألبوماته الغنائية “أيام”.

يذكر أن تامر عاشور باغت الجميع بنشر صورة له مع دارين حلمي معلنا وقوعه في غرامها، عقب نشر منتجته الجديدة سارة الطباخ نبأ الخطوبة، وبعدها بدقائق أعلنت دارين الخبر بنفسها، ومن المقرر أن يعلن الثنائي عن تفاصيل زواجهما المحدد له قبل نهاية العام الجارى بحضور عدد كبير من الفنانين. تامر عاشور أكد أن قصة حب جمعته بدارين حلمي في الفترة الأخيرة، وأضاف عبر حسابه الموثق بموقع إنستقرام: مش هذوق في الكلام واقول قصه حب كبيره انا عرفت دارين من فتره قريبه وهقول ان دارين انسانه مخلصه ومحترمه وهقول اني بحبها قدام كل الناس واتمنى تعيش معايا العمر كله وربنا يبارك في حياتنا مع بعض ويبعد عننا كل حاجه وحشه

بينما نشرت دارين حلمي صورة تجمعها بتامر عاشور من حفل الخطوبة وعلقت قائلة: عايزه اقولك انك اجمل حاجه حصلتلي انت اجمل حلم حلمته وحققته معنديش احلام بعدك تاني ربنا عوضني بيك وبكل حاجه حلوه ومبسوطه انك غيرتني بحبك يا ياتامر يا اجمل صدفه في حياتي كلها. يذكر أن تامر عاشور تزوج سابقا من سمر أبو شقة في أكتوبر من عام 2017، في حفل كبير بأحد فنادق القاهرة شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، وحدث الانفصال بعد شهر واحد فقط بسبب عدم التوافق ولكنه أعلن الخبر بعد مرور ستة شهور، ثم عادا مجددا للحياة الزوجية وظهرا لأول مرة في حفل زفاف الفنانة شيماء سيف العام 2018. وكشف عاشور، عن استقباله مولودته الأولى، من زوجته سمر أبو شقة في شهر فبراير من العام الحالي، واختار اسما غير متداول في مصر ، حيث أطلق على مولودته “أيام”، وطلب من محبيه أن يشاركوه الفرحة، وتمني لهم جميعا إنجاب الأطفال.

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