تعرف على نصيحة تامر حسني لأحد معجبيه

وجه المطرب تامر حسني، رسالة إلى أحد معجبيه الذي التقط معه صورة قبل أحيائه حفلًا غنائيًا بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

كتب "حسني" عبر صفحته قائلًا :"الشاب الجميل دا شافني داخل اغني في فرح وقفني وقالي أنا بشتغل تقريبًا ويتر هنا في الفندق وحبيبتي سابتني النهارده وأنا زعلان أوي بس أول ماشفتك فرحت عشان بحبك جدًا و طلب مني نتصور بموبايلي وأنا اللي أنزل صورته عندي عشان يفرح وقالي

أنا اسمي محمود كان نفسي اتكلم معاه بس كنت داخل اغني".

وتابع :"المهم يا محمود يا جميل بما أني معرفش إيه الأسباب اللي بعدتكوا عن بعض وبما أني مش ناسي الحزن اللي كان في عنيك هكلمك هنا.. أكيد الدنيا مش هتقف بيك أهم حاجه تفضل تشتغل زي مانت كدا راجل و سيد الرجالة و ربنا أن شاء الله يصلحلك الحال وممكن ترجعوا أو

هيكرمك بإنسانه مناسبه ليك أكتر و خلي الخير بينكم حتى في الانفصال جايز قربكم مش خير لبعض ربنا يكتبلك الصالح ويكتبلها الصالح".

واستكمل حديثه قائلًا :"أهم حاجه هوصيك بيها اشتغل وإكبر وإنجح وطور من نفسك.. مين عارف جايز بعد سنين ربنا يجمعني بيك تاني واشوفك صاحب الفندق أوعى تضحك وتقول مستحيل شغلانتك وأنا صغير اشتغلتها بس طبعًا مش في فندق شيك زي دا ،كانت في مطعم أقل من بسيط وعشان راجل مايئستش فضلت ورا حلمي لحد ماوصلتله يارب توصل لحلمك أنت وكل الناس وأدي صورتك ياعم منوره عندي أهي متأكد أن كلامي إشارة ليك مهمة خليك شاطر وإفهم الإشارة".