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احتفل الفنان أحمد فهمي، أول أمس الخميس، بزواجه من الفنانة هنا الزاهد، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.
نشر الفنان كريم فهمى صورة من حفل الزفاف على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى
سخر رواد موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من طريقة وقفة الفنان أحمد فهمي، حيث وقفت زوجته الفنانة هنا الزاهد بينه وبين شقيقه ممسكة بيد الاثنين.
قال أحد النشطاء: " البنت أمانة في أيديكوا يا جدعان".
أضافت أحد النشطاء: "والله أنا حسيت أن كريم العريس قمر ".
وقال آخر : " هو قلب ليه على إسماعيل ياسين".
كانت هذه تفاصيل خبر نُشطاء عن زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد.. "كريم هو العريس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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