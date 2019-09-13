قال الفنان هاني رمزي، إنه يتمنى أن يعود مرة أخرى للمشاركة في دراما رمضان، لافتًا إلى أن برامج المقالب التي يقدمها خلال الموسم الرمضاني تجعله لايستطيع الخوض في الدراما نظرًا لانشغاله.
وأكد "رمزي" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أن مقارنة الجمهور بينبرنامجه والبرامج الأخرى التي تقدم طبيعية، وأضاف أن جميع من يقدموا هذه النوعية من البرامج يحرصون على تنوع الأفكار في ظل الإمكانيات المتاحة لهم حتى يتمكن في النهاية لإسعاد الجمهور.
وتابع حديثه قائلًا: "أسعى حاليًا لتقديم دراما خارج رمضان حتى أتواجد مرة أخرى، وذلك نظرًا لأن البرامج لا ترضيني كفنان حيث أنِ أحب دائمًا أتحدى نفسي بتقديم شخصيات جديدة ومختلفة سواء على شاشات التليفزيون أو السينما".
ويذكر أن آخر أعمال الفنان هاني رمزي برنامج "هاني في الألغام" الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي، وتم إذاعته عبر شبكة قنوات "الحياة".
كانت هذه تفاصيل خبر هاني رمزي لـ "الـوفـد": أتمنى المشاركة في دراما رمضان من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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