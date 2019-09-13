بالصور.. ياسمين علي تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بساقية الصاوي

أحيت الفنانة ياسمين علي، حفلًا غنائيًا ضخمًا بساقية عبدالمنعم الصاوي، مساء أمس، الخميس، وذلك على مسرح الحكمة.

وقدمت ياسمين خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الأغاني التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور، حيث بدأتها "اتخلقنا ضعاف، مبيسألش عليا أبدًا، زورونى كل سنة

مرة، الفوازير" وبشكل جديد مختلف قدمت ياسمين الأغنية الشعبية "أنا مش عارفنى" واستكملت ياسمين الحفل بغناء "اتفائلوا بالخير، أصعب حب، هاستنى إيه" بالإضافة لأغنيات أخرى وختمت ياسمين الحفل بميدلى لكوكب الشرق أم كلثوم.

ويذكر أن الفنانة ياسمين علي بدأت ظهور علامات الغناء عليها في سن صغير شعروا والديها بموهبتها الفطرية وألحقوها بقصر ثقافة الحرية، وكانت أول حفلة لها وهى في سن 8أعوام كانت في افتتاح قصر ثقافة الأنفوشى حتى دخلت معهد الموسيقى العربية لمدة عام واحد، وتوالت الحفلات بعدها بالإسكندرية حينما كانت صغيرة.

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